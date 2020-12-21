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  21 декабря 2020
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Новый тип коронавируса обнаружен в Нидерландах, Дании, Италии и Австралии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Великобритании выявлен новый генетический тип коронавируса, который может быть на 70% более заразным

CentralAsia (CA) -  Европейские страны выстраивают «санитарный кордон» вокруг Великобритании, где распространяется новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен по сравнению с уже известным типом.

О прекращении транспортного сообщения с Соединенным Королевством сообщил уже целый ряд государств ЕС, включая Германию и Францию. Как сообщает телеканал Euronews, выявленную в Великобритании разновидность коронавируса обнаружили уже в Нидерландах, Дании, Италии и Австралии.

Мутировавший вариант был выявлен в Великобритании в сентябре, но широко распространяться стал с середины ноября. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье заявлении Службы общественного здравоохранения Англии.

Во французском правительстве отметили, что 48-часовой запрет на перевозки позволит предоставить время для координации действий стран ЕС и подготовить меры к возобновлению пассажиропотока.

На этом фоне в Великобритании выявили рекордные 35,9 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

В понедельник в Брюсселе Совет ЕС под председательством Германии проведет экстренное антикризисное совещание.

Из-за неожиданных ограничений в воскресенье многие жители европейских стран, оказавшиеся в Великобритании, попытались забронировать билет на последний поезд.

Жители Лондона в субботу в массовом порядке стали покидать город, так как с воскресенья в британской столице и на юго-востоке Англии вступил в силу режим строго карантина, который затрагивает 20 миллионов человек. Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества. По меньшей мере трети населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей.

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