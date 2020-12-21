Правозащитники призвали Туркменистан освободить арестованного журналиста Нургельды Халыкова

Нургельды Халыков

CentralAsia (TM) - Международная организация "Репортёры без границ" выпустила заявление с призывом освободить корреспондента независимого издания Turkmen.news Нургельды Халыкова.

Он был приговорён к четырём годам лишения свободы после того, как прошлым летом распространил фотографию Миссии Всемирной организации здравоохранения, побывавшей в Туркменистане для оценки ситуации с коронавирусом в стране, – передаёт Туркменская служба Радио Свобода.

В июле Халыков увидел фотографию представителей ВОЗ в инстаграме и переслал её в редакцию turkmen.news. После этого автор снимка удалила фото, а журналист был вызван в полицию и связь с ним пропала. В октябре стало известно, что он приговорён к четырём годам лишения свободы за мошенничество.

"Приговор Нургельды Халыкову иллюстрирует абсурдность обвинений, фабрикуемых властями, чтобы заткнуть рот последним представителям свободной прессы. Ему грозят пытки в тюрьме", – подчёркивается в заявлении "Репортёров без границ". Туркменистан занимает предпоследнее место из 180 в составляемом организацией рейтинге Свободы прессы.

Власти Туркменистана утверждают, что в стране нет ни одного человека, заразившегося коронавирусом нового типа. Несмотря на это, в стране действует ряд жёстких ограничений, схожих с карантинными мерами от ковида. Миссия ВОЗ рекомендовала Ашхабаду вести себя так, как будто болезнь в стране есть, даже пока она не обнаружена.