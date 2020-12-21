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  21 декабря 2020
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 830 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 830 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 131 606 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 248;

- Алматы - 16 187;

- Восточно-Казахстанская область - 13 876;

- Атырауская область - 11 800;

- Карагандинская область - 11 010;

- Западно-Казахстанская область - 7730;

- Северо-Казахстанская область - 7087;

- Костанайская область - 6582;

- Павлодарская область - 6579;

- Алматинская область - 5590;

- Акмолинская область - 5525;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4391;

- Мангистауская область - 3499;

- Актюбинская область - 3477;

- Туркестанская область - 3453;

- Кызылординская область - 3287.

Коронавирус в Казахстане
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