За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 830 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 830 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 131 606 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 16 248;
- Алматы - 16 187;
- Восточно-Казахстанская область - 13 876;
- Атырауская область - 11 800;
- Карагандинская область - 11 010;
- Западно-Казахстанская область - 7730;
- Северо-Казахстанская область - 7087;
- Костанайская область - 6582;
- Павлодарская область - 6579;
- Алматинская область - 5590;
- Акмолинская область - 5525;
- Шымкент - 5285;
- Жамбылская область - 4391;
- Мангистауская область - 3499;
- Актюбинская область - 3477;
- Туркестанская область - 3453;
- Кызылординская область - 3287.
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