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  21 декабря 2020
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В Ташкенте зажглась главная ёлка страны

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте начала работать главная елка страны.

"Для организации замечательных новогодних праздничных мероприятий и создания условий для культурного досуга жителей, с 20 декабря на улице Истиклол в Ташкенте, расположенной вблизи Национальной библиотеки Узбекистана, установлена роскошная ёлка и работают детские аттракционы", – отметили в столичной администрации.

Площадь украшена огнями белого и синего цветов. В течение дня можно будет посмотреть концерты при участии звёзд эстрады, шоу-программы и цирковые выступления.

Праздничные мероприятия продолжатся до 10 января 2021 года с 10:00 до 20:00 ежедневно.

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