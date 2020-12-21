Обвинивший генпрокурора в преступлениях прокурор Бухары восстановлен в должности

CentralAsia (UZ) - Прокурор города Бухары Жасур Фозилов с 20 декабря возобновил работу на своей должности, сообщило УзА со ссылкой на главу пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёта Шамсиддинова.

Ранее, 11 декабря, прокурор Бухары выступил с видеообращением к президенту Шавкату Мирзиёеву и главе его администрации Зайнилобиддину Низомиддинову. В своем обращении, опубликованном в социальных сетях, Джасур Фозилов обвинил генерального прокурора Нигматиллу Юлдашева в причастности к преступной деятельности в Бухаре и коррупции в регионе.

В частности, Фозилов утверждал, что в отношении него началась проверка, когда он поручил вызвать на допрос представителя компании Mustahkam Qurilish Development, который якобы в хороших отношениях с главой Генпрокуратуры.

14 декабря была создана Республиканская межведомственная комиссия для «тщательной и объективной» проверки доводов прокурора Бухары Джасура Фозилова, который ранее заявил о фабрикации против него дела.

В состав комиссии вошли сотрудники Администрации президента, Сената Олий Мажлиса, уполномоченного по защите прав и законных интересов предпринимателей при президенте (бизнес-омбудсман), Агентства по противодействию коррупции, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Народной приемной президента.

В своём очередном видеообращении к президенту, появившемся в социальных сетях, Жасур Фозилов напоминает, что будучи прокурором, был вынужден обратиться к главе государства за восстановлением справедливости.

Он отмечает, что республиканская межведомственная комиссия для изучения его доводов о незаконном давлении была создана по инициативе президента, благодарит Шавката Мирзиёева и заявляет, что готов работать во благо родины и торжества верховенства закона до последнего вздоха.

Ознакомившись с решением комиссии, он говорит, что поднятые им вопросы были изучены справедливо и объективно. При этом комиссия подтвердила и недостатки в работе самого прокурора, за которые он должен понести ответственность.

О том, понесёт ли ответственность генпрокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и обнаружила ли комиссия в его работе те правонарушения, о которых говорил прокурор Бухары, не уточняется.