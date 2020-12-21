В Монголии коронавирус выявлен еще у 32 человек

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в Монголии проведено 12 711 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 32 новых случая. Об этом 21 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Из 32 новых случаев 1 — пассажир рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 993 человек, из них 509 пациентов полностью выздоровели и 475 стационарно лечатся.

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