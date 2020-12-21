Китай предупредил о новом способе передачи коронавируса

Чжун Наньшань

CentralAsia (CA) - Главный эксперт Китая по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань сообщил, что передача от окружающей среды к человеку стала новой моделью распространения COVID-19, и призвал ученых искать решения этой растущей проблемы.



Как сообщает издание Global Times, комментарии Чжуна прозвучали на фоне вспышек болезни в китайских городах, вызванных загрязненной внешней упаковкой импортных продуктов холодовой цепи.



Тем временем эксперты, опрошенные изданием, заявили, что передача от окружающей среды к человеку не означает, что существует новый путь распространения коронавируса, и это не меняет того факта, что передача от человека к человеку по прежнему остается основным путем передачи.

При такой форме передачи пациенты с COVID-19 заражают окружающую среду, предметы, поверхность, выделяя капли, содержащие живой вирус. Здоровый человек может позже заразиться после контакта с поверхностью окружающей среды или товаров при прикосновении ко рту, носу или глазам, пояснил Ван Гуанфа, специалист по респираторным заболеваниям Первой больницы Пекинского университета.



Но как заявили в ВОЗ, шансы обнаружить живые вирусы на упаковке «редки и единичны». Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что «нет никаких доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 от продуктов питания или упаковки пищевых продуктов».



Ранее Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний обнаружил и изолировал живой коронавирус в положительном образце внешней упаковки импортированной замороженной трески в Циндао, провинция Шаньдун на востоке Китая.



Китайские эксперты подчеркнули, что вероятность обнаружения вируса на импортной упаковке пищевых продуктов холодовой цепи очень мала, но гораздо труднее предотвратить распространение вируса между «вещами», чем между «людьми».