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  21 декабря 2020
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В Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса. Фото

CentralAsia (KZ) -  В рамках реализации договоренностей между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и России Владимиром Путиным, в Карагандинском фармацевтическом комплексе началось производство вакцины «Спутник V».

Как сообщает пресс-служба правительства РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

«Массовая вакцинация «Спутник V», произведенной в Казахстане, начнется в феврале 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями», - сказал премьер-министр Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на трех тысячах добровольцах началось вакцинация от коронавируса отечественным препаратом QazCovid-in.

Коронавирус в Казахстане
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