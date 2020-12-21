В Узбекистане за сутки выявили 115 случаев коронавируса. Всего 76 048

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 20 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 76 048 (+115).

По данным Минздрава республики, новые случаи выявлены в 5 регионах страны.

Общее число выздоровевших пациентов составило 73 339 (+97), а показатель выздоровления 97%.

Из 2097 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 169 находятся в тяжёлом состоянии, а 33 - в критическом.