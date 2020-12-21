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  21 декабря 2020
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В Минске на воскресной демонстративной акции задержаны около 100 человек
архивное фото
архивное фото

CentralAsia (CA) -  В Минске вчера, 20 декабря в ходе несанкционированной акции задержаны около 100 человек, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны - около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», - говорится на сайте ГУВД.

По словам Ганусевич, в воскресенье в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы.

В воскресенье протестующие в белорусской столице сформировали колонны в микрорайонах Каменная горка, Сухарево, Уручье, Лошица, Зеленый Луг, Лебяжий, Малиновка, Юго-Запад и в ряде других, которые насчитывали в основном по несколько десятков человек, а в некоторых районах - по несколько сотен. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали движению протестующих, разгоняя колонны и задерживая манифестантов.

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