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  21 декабря 2020
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В Дании эксгумируют миллионы норок из-за мутировавшего штамма коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Дании эксгумируют четыре миллиона норок, которые были забиты на зверофермах и в спешке захоронены на военном полигоне после обнаружения случаев заражения этих животных мутировавшим штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW.

Сотни «зомби-норок» после захоронения - в результате образования газов при разложении стали подниматься из-под земли, пишут СМИ.

Это привело к жалобам местных жителей, высказавших опасения из-за возможности заражения источников питьевой воды и озера, в котором официально разрешено купаться. Последнее находится менее, чем в 200 метрах от полигона.

Правительство страны решило извлечь останки зверьков, чтобы впоследствии сжечь их.

К работам приступят не ранее мая 2021 года, когда угроза заражения людей COVID-19 при эксгумации будет сведена к нулю.

Ранее, 4 ноября, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что власти решили уничтожить всех норок на зверофермах страны в связи с обнаружением животных, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. По словам Фредериксен, им могут быть заражены люди, кроме того, он снижает способность к образованию антител. На начало ноября было выявлено 12 человек с мутировавшим вариантом коронавируса — в Северной Ютландии.

Дания — крупнейший в мире поставщик меха норки. В стране работали 1139 норковых ферм, на которых содержались около 15-17 миллионов норок.

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