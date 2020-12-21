Монгольская женская команда завоевала золотую медаль на первенстве Азии среди студентов по шахматам

CentralAsia (MNG) - 25-летняя Хулан Энхсайхан из Монголии набрала 7,5 очков в 9 турах, завоевав золотую медаль в личном первенстве и привела свою команду к победе на чемпионате Азии среди студентов по шахматам на Chess.com. Турнир организован Национальной федерацией студенческого спорта Ирана под эгидой Азиатской федерации студенческого спорта в сотрудничестве с Азиатской шахматной федерацией.

Всего по швейцарской системе с 9 раундами соревновались 36 игроков из 11 стран. Турнир представляет собой индивидуальное первенство в сочетании с командным соревнованием.

Индивидуальные результаты трех лучших игроков одной страны учитываются в их командном счете. Приняли участие игроки из Китая, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Омана, Шри-Ланки и Таиланда.

Хулан имеет титул Мастера ФИДЕ. Женский международный мастер, 19-летняя Нур Абида Шанти из Индонезии, выиграла серебряную медаль с 7 очками в тай-брейке после победы над третьим игроком 18-летной Номиндалай Төмөрбаатар, из Монголии, которая также выиграла бронзовую медаль с 7 очками.

Включая 5,5 балла Өлзийхишигжаргал Очирхуяг, три лучшие монгольские девушки набрали в общей сложности 20 баллов, чтобы завоевать командную золотую медаль.

Женский мастер ФИДЕ Ретно Виджаянт и женский международный мастер Уми Фисабилиллах набрали по 5,5 балла каждая, добавив к 7 баллам Нур Абида Шанти, что дало Индонезии 18 баллов за серебряную командную медаль. Принимающий Иран выиграл бронзовую медаль с 16 очками из 6,5 очков Киана Араб, 5 очков Надернии Ники и 4,5 очка женский международный мастер Хамеди Ниа Весаль.

Чемпионат Азии по шахматам среди студентов (мужской дивизион) начнется в следующие выходные с 26 по 29 декабря на Chess.com. Игры запланированы на 9:00, GMT + 4. Всего в мужском дивизионе зарегистрировано 48 игроков из 12 стран.

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