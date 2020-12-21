Более 20 стран ограничили авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса

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CentralAsia (CA) - Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за новой разновидности коронавирусной инфекции, сообщает телеканал Sky News.

Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли решение временно приостановить авиасообщение с Великобританией.

Португалия разрешила въезд из Великобритании только своих граждан. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания также планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Также Канада приостановила авиасообщение с Великобританией на 72 часа. Израиль запретил въезд из Великобритании всем, кроме собственных граждан. Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где также была обнаружена новая мутация коронавируса. Власти Колумбии, Сальвадора, Чили, Аргентины и Марокко также прекратили авиасообщение с Великобританией. Саудовская Аравия и вовсе полностью закрыла свои границы и остановила авиасообщение на неделю.

Ожидается, что сегодня пройдет экстренное заседание Евросоюза, на котором будет обсуждаться введение ограничений на транспортное сообщение с Великобританией на уровне всех 27 государств-членов.