Турция организует очередной вывозной авиарейс из Туркменистана

CentralAsia (TM) - 22 декабря будет организован чартерный рейс Turkish Airlines по маршруту Туркменабат-Стамбул для вывоза турецких граждан, находящихся в Туркменистане.

Посольство Турции в Ашхабаде на своём официальном сайте просит всех желающих вылететь на родину соотечественников, которые в данное время находятся на территории Туркменистана связаться с посольством.

Список граждан, будет направлен посольством Турции в офис Turkish Airlines в Ашхабаде. Граждане, попавшие в список, могут приобрести билет в авиакомпании Turkish Airlines на вывозной рейс. Стоимость авиабилета составит 550 долларов США.

Для покупки билета необходимо предъявить оригинал или ксерокопию заграничного паспорта гражданина Турции.

