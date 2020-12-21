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  21 декабря 2020
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Туркменистан увеличит экспорт электроэнергии в Афганистан

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии из Туркменистана в Исламскую Республику Афганистан, сообщила информационная программа «Ватан».

Документ принят «в целях реализации предусмотренных в «Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013-2020 годы» планов по наращиванию объёмов экспорта туркменской электроэнергии.

Как сообщалось на последнем заседании Кабинета Министров, договоры о поставках производимой в стране электроэнергии в соседний Афганистан были заключены в соответствии с принятым в ноябре 2017 года специальным постановлением президента Туркменистана.

В настоящее время ведётся работа по повышению объёмов поставок электроэнергии афганской стороне по направлениям Серхетабат–Герат–Тургунди и Рабаткашан–Калайнау.

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