Туркменистан увеличит экспорт электроэнергии в Афганистан

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о заключении дополнительных соглашений к контрактам по поставкам электроэнергии из Туркменистана в Исламскую Республику Афганистан, сообщила информационная программа «Ватан».

Документ принят «в целях реализации предусмотренных в «Концепции развития электроэнергетической отрасли Туркменистана на 2013-2020 годы» планов по наращиванию объёмов экспорта туркменской электроэнергии.

Как сообщалось на последнем заседании Кабинета Министров, договоры о поставках производимой в стране электроэнергии в соседний Афганистан были заключены в соответствии с принятым в ноябре 2017 года специальным постановлением президента Туркменистана.

В настоящее время ведётся работа по повышению объёмов поставок электроэнергии афганской стороне по направлениям Серхетабат–Герат–Тургунди и Рабаткашан–Калайнау.