Жена турецкого дипломата, умершего в Ашхабаде от COVID-19, пожаловалась в прокуратуру

Кемаль Учкун

CentralAsia (TM) - Вдова умершего 7 июля советника по религиозным вопросам посольства Турции в Туркменистане Кемаля Учкуна пожаловалась в прокуратуру на ряд должностных лиц. Как сообщает издание Sozcu, Гюзиде Учкун требует привлечь к ответственности чиновников, которые не добились доставки на родину 57-летнего дипломата, заразившегося «не проникшим в Туркменистан» COVID-19.

Вдова предъявляет претензии к генеральному директору службы экстренной медицинской помощи Минздрава Турции Семиху Коркуту, послу Туркменистана в Ашхабаде Тогану Оралу, вице-президенту по делам религий Селиму Аргуну и генеральному директору по иностранным делам Управления по делам религий Эрдалу Аталаю. Гюзиде Учкун считает, что они должны быть привлечены к ответственности за злоупотребление служебными полномочиями и причинение смерти по неосторожности.

По информации источников turkmen.news, в ближайшее время она намерена подать жалобу и на власти Туркменистана.

В заявлении в прокуратуру вдова подчеркивает, что в больнице, где лежал Кемаль Учкун, помимо него находилось не менее 30 человек с симптомами COVID-19. Однако правильные схемы лечения не применялись, потому что власти Туркменистана скрывают наличие этой болезни в стране. Учкуна лечили антибиотиками, не эффективными против вирусных инфекций. Семья дипломата требовала от посла, Минздрава Турции и Управления по делам религий организации перелета пациента на родину. Однако процесс согласования полета затянулся.

«Я требовала самолет скорой помощи для моего мужа или любые другие средства для его транспортировки в Турцию, — сказала Гюзиде Учкун. — Я подавала соответствующие заявления со всеми необходимыми документами каждый день до самой его смерти. Посольство, Управление по делам религий и Минздрав не предприняли никаких действий».

Рейс в Турцию в итоге все же был организован, но лишь через 60 часов после смерти пациента. Самолет доставил на родину тело дипломата. В свидетельстве о смерти туркменские врачи указали диагноз «сердечная недостаточность из-за пневмонии». 11 июля Кемаля Учкуна похоронили на малой родине, в городке Аджипаям провинции Денизли.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт сам написал в твиттере, что переболел коронавирусной инфекцией.