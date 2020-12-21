В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 29 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии в РФ.



Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 5792 (19,7%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 437 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 889 человек.