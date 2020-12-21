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  21 декабря 2020
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В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 29 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем за все время пандемии в РФ.

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе выявлено активно 5792 (19,7%) без клинических проявлений. Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 2 877 727 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 86,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 437 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 629 889 человек.

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