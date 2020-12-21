Число жертв коронавируса в России превысило 51 тысячу

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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 493 человека. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 77 и Москве — 75.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 51 351 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,8 млн человек, из них выздоровели 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 629 889 пациентов.