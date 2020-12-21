Число жертв коронавируса в России превысило 51 тысячу
- Азия и мир, общество
- 14:15, 21 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 493 человека. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 77 и Москве — 75.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 51 351 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,8 млн человек, из них выздоровели 2,2 млн, под медицинским наблюдением остаются 629 889 пациентов.