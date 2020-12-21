В Улан-Баторе вновь вводят строгий карантин из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии решило возобновить жесткий карантин на две недели, чтобы препятствовать распространению коронавируса в Улан-Баторе.

Кабмин утвердил в понедельник возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на две недели с 23 декабря до 6 января 2021 года в столице страны.

По словам ответственных лиц Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и Минздрава, у 31 человека, который находился в Центральной больнице столичного района Баянзурх, обнаружен коронавирус. Поэтому власти считают, что в городе появился новый кластер инфекции.

В Улан-Баторе для предотвращения распространения коронавируса с 11 ноября по 14 декабря действовали строгие карантинные меры, работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях.

В Монголии коронавирусом заразились 993 человека, выздоровели 509 пациентов, а летальные случаи пока не зафиксированы.

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