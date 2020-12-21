В Улан-Баторе вновь вводят строгий карантин из-за коронавируса

- Монголия, происшествия
- 14:34, 21 декабря 2020
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- Обновлено: 14:45, 21 декабря 2020
CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии решило возобновить жесткий карантин на две недели, чтобы препятствовать распространению коронавируса в Улан-Баторе.
Кабмин утвердил в понедельник возобновление действия жестких карантинных мер для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса в стране сроком на две недели с 23 декабря до 6 января 2021 года в столице страны.
По словам ответственных лиц Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний и Минздрава, у 31 человека, который находился в Центральной больнице столичного района Баянзурх, обнаружен коронавирус. Поэтому власти считают, что в городе появился новый кластер инфекции.
В Улан-Баторе для предотвращения распространения коронавируса с 11 ноября по 14 декабря действовали строгие карантинные меры, работали только продуктовые магазины и аптеки, были запрещены собрания, ограничено количество пассажиров в автомобилях.
В Монголии коронавирусом заразились 993 человека, выздоровели 509 пациентов, а летальные случаи пока не зафиксированы.