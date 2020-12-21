Умер автор мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Александр Курляндский // РИА Новости / Руслан Кривобок

CentralAsia (CA) - В возрасте 82 лет умер российский писатель, сатирик, драматург, сценарист, автор книг для детей, один из создателей мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский. Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на родных покойного.



Причины смерти пока неизвестны.



С 1968 года Александр Курляндский совместно с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым писал сценарий к мультсериалу «Ну, погоди!», принесший ему наибольшую известность.



По сценариям Александра Курляндского было снято более 40 мультипликационных фильмов, среди которых «Только для взрослых» (1971), «Спасибо, аист!» (1978), «Баба-Яга против» (1980), «Великолепный Гоша» (1981), «Встречайте бабушку» (1984), «Возвращение блудного попугая» (1984) и другие.

