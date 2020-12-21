Душанбе и Ташкент не будут пока возобновлять авиасообщение

CentralAsia (TJ) - Власти Узбекистана и Таджикистана не могут определиться с точной датой начала полетов между столицами.

В середине октября стороны обсуждали возможность возобновления авиарейсов между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 1 декабря, а затем рассматривался новый срок – 1 января 2021 года.

«Скорее всего, авиасообщение между Душанбе с Ташкентом возобновится ближе к весне», - сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве страны.

По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация из-за пандемии коронавируса в обоих государствах не позволяет властям принять быстрое и окончательное решение по данному вопросу.

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получила добро Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

"Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полётов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, вопросы связанные с пандемией", - отмечали в Агентстве.

В настоящее время между странами частично возобновлен пропуск граждан на наземной границе.

Пока только трем категориям граждан Таджикистана и Узбекистана разрешили посещать соседние государства. Среди них - обучающиеся в вузах Таджикистана или Узбекистана.

Студентам, при пересечении границы с Таджикистаном, необходимо наряду с паспортом предъявлять студенческий билет и анализ на отсутствие коронавирусной инфекции, сделанный не позднее, чем за 72 часа до перехода границы.

Кроме того, границу на сегодняшний день могут пересекать те граждане Таджикистана или Узбекистана, которые имеют на сопредельной стороне жену, мужа или детей.

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