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  21 декабря 2020
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Курс доллара в Узбекистане достиг почти 10500 сумов

CentralAsia (UZ) -  Устанавливаемый Центральным банком Узбекистана курс американской валюты приближается к отметке 10 500 сумов.

Центральный банк опубликовал новые курсы иностранных валют, которые действуют с 22 декабря.

  • Доллар США подорожал на 11 сумов и стоит 10 474 сума.
  • Евро подорожал на 164 сума и стоит 12 836 сумов.
  • Рубль подешевел на 60 тийин и стоит 143 сума.
Курс доллара в Узбекистане растет уже восьмую неделю подряд.

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