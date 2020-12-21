Курс доллара в Узбекистане достиг почти 10500 сумов

- Узбекистан, общество
- 15:41, 21 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Устанавливаемый Центральным банком Узбекистана курс американской валюты приближается к отметке 10 500 сумов.
Центральный банк опубликовал новые курсы иностранных валют, которые действуют с 22 декабря.
- Доллар США подорожал на 11 сумов и стоит 10 474 сума.
- Евро подорожал на 164 сума и стоит 12 836 сумов.
- Рубль подешевел на 60 тийин и стоит 143 сума.
Курс доллара в Узбекистане растет уже восьмую неделю подряд.