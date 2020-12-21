Регулятор СМИ Узбекистана выступил против принудительной подписки на газеты и журналы

CentralAsia (UZ) - Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана обнародовало заявление, в котором выступило против принудительной подписки на газеты и журналы.

В заявлении агентства говорится, что подписка на газеты и журналы должна быть добровольной и осуществляться путем агитации среди населения, повышения качества, привлекательности и читабельности изданий, а также ускорения их интернет-интеграции.

«Каждый читатель должен добровольно подписываться на издание, которое он хочет и считает необходимым читать», – говорится в заявлении.

Агентство призвало государственные органы и организации, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать всестороннюю поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.

Проблема принудительной подписки на газеты и журналы наблюдается в Узбекистане уже много лет. Ежегодно фермеры, учителя, врачи и работники других бюджетных организаций, жалуются на то, что их заставляют выписывать ряд периодических изданий.