Регулятор СМИ Узбекистана выступил против принудительной подписки на газеты и журналы

- Узбекистан, общество
- 15:28, 21 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана обнародовало заявление, в котором выступило против принудительной подписки на газеты и журналы.
В заявлении агентства говорится, что подписка на газеты и журналы должна быть добровольной и осуществляться путем агитации среди населения, повышения качества, привлекательности и читабельности изданий, а также ускорения их интернет-интеграции.
«Каждый читатель должен добровольно подписываться на издание, которое он хочет и считает необходимым читать», – говорится в заявлении.
Агентство призвало государственные органы и организации, являющиеся учредителями газет и журналов, оказывать всестороннюю поддержку своим изданиям, укреплять их материально-техническую базу, улучшать качество материалов и популяризировать их среди населения.
Проблема принудительной подписки на газеты и журналы наблюдается в Узбекистане уже много лет. Ежегодно фермеры, учителя, врачи и работники других бюджетных организаций, жалуются на то, что их заставляют выписывать ряд периодических изданий.