С нового года газеты в Туркменистане уходят в Интернет

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана решили упразднить путём объединения ряд печатных изданий.

По данным местных СМИ, задачи упраздненного журнала "Возрождение" возложат на журнал "Дияр" ("Отчизна". Причем выходить он будет на трех языках – туркменском, английском и русском.

Как говорится в постановлениях, подписанных президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, редакции объединены "в целях популяризации сути и содержания проводимых преобразований в эпоху могущества и счастья, пропаганды в мире достигнутых нашей независимой Отчизной успехов и высоких рубежей, а также совершенствования деятельности редакций газет и журналов".

Сейчас в Туркменистане выходят 27 газет и 8 журналов. Практически все они государственные. Причем с 1 января туркменскую прессу можно будет получить только в электронном виде.

Почтовые отделения страны начали оформлять подписку газет и журналов на первое полугодие 2021 года с тем, чтобы абоненты с 1 января начали получать периодику в электронном формате.

Исключение сделают для пенсионеров. Они по-прежнему смогут оформить подписку на бумажные СМИ. Пенсионеры также могут подписаться на одно или несколько нужных им изданий.