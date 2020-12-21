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  21 декабря 2020
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Ученые рассказали о случаях потери зрения после коронавируса

CentralAsia (CA) -  Ученые из университета Хофстра в Хемпстеде в Нью-Йорке обнаружили редкую инфекцию у пациентов с COVID-19, пишет Knowridge Science Report.

Результаты исследования показали, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения, заявили специалисты.

В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, заболевших COVID-19, развился кератит — воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

Один из пациентов скончался из-за коронавируса, еще одному удалили глаз, а третий потерял зрение, говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.

Отмечается, что всем участникам наблюдений было больше 60 лет.

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