Ученые рассказали о случаях потери зрения после коронавируса

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- 15:56, 21 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Ученые из университета Хофстра в Хемпстеде в Нью-Йорке обнаружили редкую инфекцию у пациентов с COVID-19, пишет Knowridge Science Report.
Результаты исследования показали, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения, заявили специалисты.
В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, заболевших COVID-19, развился кератит — воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.
Один из пациентов скончался из-за коронавируса, еще одному удалили глаз, а третий потерял зрение, говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.
Отмечается, что всем участникам наблюдений было больше 60 лет.