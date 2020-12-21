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  21 декабря 2020
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Елизавета II получила в подарок книгу таджикской писательницы (фото)
Сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат»
Сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат»

CentralAsia (TJ) -  Таджикская писательница Гульсифат Шахиди написала поздравительное послание британской королеве Елизавете II по случаю наступающего Рождества. Кроме того, в подарок королеве и ее правнукам она отправила свою книгу «Сказки бабушки Гульсифат».

«Я написала письмо, в котором поздравила Елизавету II с наступающим Рождеством и Новым годом! В нем я выразила надежду, что трудный 2020 год уйдёт со всеми испытаниями и наступит благополучный 2021 год. И приложила в подарок королеве и ее правнукам книгу «Сказки бабушки Гульсифат», выпущенную на английском языке», - рассказала «Азия-Плюс» писательница.


По ее словам, ответ из Букингемского дворца не заставил себя долго ждать.

«Примерно через 9 дней мне написала фрейлина Её Величества Сюзан Хасси, которая от имени королевы выразила благодарность за мои поздравления и подарок», - сказал Гульсифат Шахиди.

Сборник рассказов «Сказки бабушки Гульсифат» победил в номинации «Лучший автор» премии Hertfordshire Press 2018 в Лондоне.

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