Родители студентов из Туркменистана, обучающихся за рубежом, не могут им отправить деньги, - СМИ

CentralAsia (TM) - Многие родители студентов иностранных вузов уже два месяца не могут отправить им деньги из Туркменабада. Как сообщили источники turkmen.news, проблемы возникли у держателей карт банка «Туркменистан». А для владельцев карт банка «Туркменбаши» лимит пересылки средств снизили до $50 в месяц.

Чтобы положить деньги на валютную карту студента, родители должны заранее позвонить и записаться на прием, причем звонки принимаются только по вторникам. По телефону называют дату, когда родители должны прийти с документами. Но уже два месяца по номеру 3-12-63 банка «Туркменистан» не отвечают.

Когда люди приходят в банк без звонка, им говорят, что они должны были записаться по телефону. Родителям одного из студентов в банке сказали, что у отделения закончился лимит на конвертацию валюты. Однако неизвестно, почему это длится уже два месяца (ведь лимит, вероятно, выделяется на месяц).

Некоторым клиентам сотрудники банка рекомендуют обращаться в другие финансовые учреждения. Но там им говорят, что переводят деньги только держателям собственных карт.

В то же время в банке «Туркменбаши» в Туркменабаде родителям студентов сказали, что они теперь могут переслать детям через Western Union лишь $100 раз в два месяца. Еще в начале декабря сумму снижали с 200 долларов до ста, теперь фактически стало $50. Сотрудники банка утверждают, что лимит сокращен не только у них, но и во всех финансовых учреждениях.

Источники «Хроники Туркменистана» в Дашогузе заявили, что с 16 декабря банки вообще перестали отправлять переводы Western Union. Сначала об исчерпании лимитов на переводы заявили в банке «Туркменабаши», затем в банке «Сенагат», а потом и в остальных финансовых учреждениях. По словам сотрудников банка, переводы возобновятся во второй половине января. В то же время глава филиала Центробанка в Дашогузе сказал гражданам, которые пришли с жалобой, что никаких лимитов на переводы нет. По его словам, приказ о приостановке переводов пришел из Ашхабада.

Родители студентов иностранных вузов имеют право на конвертацию денег по государственному курсу, потому что их переводы — это единственный возможный доход для учащихся. Находясь в других странах по учебным визам, они не имеют права официально работать.