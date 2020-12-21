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  21 декабря 2020
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Видео — Священник демонстративно отказался пожать руку премьер-министру Армении

CentralAsia (CA) -  В рамках визита в Сюникскую область премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 декабря посетил церковь Сисиана, зажег свечу, подошел к священнослужителю, попытался пожать ему руку, но тот отказался, демонстративно подняв руки вверх. Видео опубликовал «NEWS AM».

В рамках визита в область Пашинян посетил также городской пантеон Сисиана, где почтил память погибших в ходе военных действий в Нагорном Карабахе.

Премьер-министра сопровождает большое количество телохранителей, одетых в военную форму, которые привезли бронированные чемоданы, пишет портал.

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