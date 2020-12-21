В Беларуси массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе

CentralAsia (CA) - В Беларуси прививка от коронавируса российской вакциной «Спутник V» начнется в январе, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает БЕЛТА.



По его словам, после всестороннего изучения поданного российской стороной в регуляторные органы досье принято решение о регистрации данной российской вакцины и разрешении ее к применению и обороту на территории Беларуси.



«Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы. Теперь стоят вопросы дальнейшей поставки»,- сказал министр.



На первом этапе вакцинировать будут медицинских работников, учителей, работников торговли и других сфер, вынужденных в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.



По словам министра, «на первом этапе планируется вакцинировать 200 тыс. человек с дальнейшим охватом в 2 млн. Может быть, это будет больше или меньше - все зависит от эпидемической ситуации», - сказал он, отметив, что совместно с экспертами будет выработана пошаговая стратегия.

