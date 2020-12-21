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  21 декабря 2020
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В Узбекистане утонули 65-летний мужчина и его внук, решивший свести счёты с жизнью

CentralAsia (UZ) -  В Балыкчинском районе Андижанской области утонул пожилой мужчина, пытавшийся спасти своего внука от самоубийства, сообщает издание МВД «На посту».

Как сообщается, 16 декабря текущего года 18-летний парень решив покончить жизнь самоубийством, бросился в канал «Карадарье», протекающий рядом с домом.

Его 65-летний дедушка увидев, что внук пытается свести счеты с жизнью, бросился за ним в воду, чтобы спасти его. Однако из-за скорости течения и холодной воды утонули оба.

Приняты меры по поиску тел в канале. Прокуратура начала расследование.

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