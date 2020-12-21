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  21 декабря 2020
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Всех прибывающих в Узбекистан граждан обязали сдавать экспресс-тест на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  С 25 декабря в Узбекистане вводится порядок проведения экспресс-теста на наличие антигена коронавирусной инфекции у прибывающих в страну лиц. Такое решение принято Специальной республиканской комиссией, сообщил оперативный штаб МИДа.

Экспресс-тест проводится в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах за счёт посетителей.

Порядок распространяется и на тех, у кого имеется справка с отрицательным результатом ПЦР теста на COVID-19.

При получении положительного результата экспресс-теста, пациенты будут размещены в специализированные медицинские учреждения по лечению коронавирусной инфекции или направлены на лечение в домашних условиях.

Оперативный штаб МИД призывает узбекистанцев и граждан иностранных государств, планирующих посетить Узбекистан, учитывать введение с 25 декабря текущего года вышеуказанного порядка пересечения государственной границы.

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