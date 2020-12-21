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  21 декабря 2020
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Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для выезжающих трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  Для трудовых мигрантов, выезжающих из Узбекистана в Россию, поставят 1 миллион доз вакцины «Спутник V», сообщил посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев. Кроме того, в следующем году ожидается закупка у России второй вакцины от COVID-19 «Эпиваккорона», передает Газета.уз.

Узбекистан и Россия подписали соглашение о поставках 1 миллиона доз вакцины «Спутник V» для выезжающих из Узбекистана на заработки в РФ трудовых мигрантов, заявил 21 декабря журналистам посол страны в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Тюрденев также сообщил, что в следующем году ожидается «заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 „Эпиваккорона“».

Ранее сообщалось, что 100 доз российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» в начале декабря доставил в Ташкент министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.

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