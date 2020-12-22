Состоялась международная научная онлайн-конференция «800 лет Хархорума — история и наследие»

CentralAsia (MNG) - Под эгидой спикера Великого Государственного Хурала (Парламента) Занданшатар Гомбожав прошла международная научная конференция на тему «800 лет Хархорума — история и наследие», посвященная 800-летию столицы Монгольской империи Хархорума, в Национальной библиотеке Монголии 17 декабря 2020 года.

В этом году отмечается 800-летие основания города Хархорум (Каракорум), и в связи с этим онлайн-конференция была организована Парламентом Монголии, Международной ассоциацией монголоведений (МАМ), Институтом археологии Академии наук Монголии, Институтом Истории и этнографии, Национальной библиотеки и Общества Хархорум.

Приветственное послание Спикера Великого Государственного Хурала Г.Занданшатара участникам международной научной конференции зачитал депутат Великого Государственного Хурала, глава фракции Монгольской народной партии в Великом Государственном Хурале Д.Тогтохсурэн, пожелавший ученым и участникам успехов в работе.

В своем приветственном послании спикер Г. Занданшатар отметил: «Хархорум — это не только древняя столица Монголии, но и ценное историческое и культурное наследие монгольского народа. Согласно историческим источникам, Эзэн Богд Чингисхан (Великий хан и император Монгольской империи Чингисхан) объявил Хархорум столицей Монгольской империи в 1220 году, в год железного дракона, а Өгэдэй-хан построил дворец Тумэн Амгалант в весна 1235 года, год голубой овцы. Хархорум, ныне Хархорин, достиг своей кульминации в качестве важного политического, культурного, религиозного, торгового и коммуникационного центра, соединяющего Азию и Европу, а также всемирно известного комплекса кочевых и оседлых цивилизаций. Поэтому сегодня наш благородный долг — сохранить это редкое и ценное историческое наследие, передать его будущим поколениям и развивать в соответствии с современными стандартами. Таким образом, вопрос развития Хархорина всегда был в центре государственной политики Монголии. Строительство дороги, соединяющей Восток и Запад в рамках проекта «Дорога тысячелетия», одобренного Постановлением Парламента № 09 в 2001 году, связано и совпало с провозглашением Чингис-Хана «Человеком тысячелетия». Кроме того, «Видение устойчивого развития до 2050 года» — долгосрочная политика развития Монголии, утвержденная парламентом 13 мая 2020 года, — предусматривает поддержку развития национальной археологии, сохранение ценностей, восстановление и укрепление руин, таких как древний город Хархорум , а также создавать музеи, фонды и исследовательские центры, специализирующиеся на археологии, палеонтологии и этнографии. Кроме того, в нем говорится о проведении технико-экономического обоснования и генерального плана развития новой столицы в долине Орхон и о начале строительных работ в 2021-2030 годах. Так что пора реализовать государственную политику по строительству нового города в долине Орхона, продолжая изучение, защиту и восстановление руин и памятников древней столицы Хархорума». Он также подчеркнул важность этой научной конференции для нового будущего исторического города.

В ходе конференции также было зачитано приветственное послание президента Монголии, в котором было проведено более 20 презентаций, в которых приняли участие ведущие зарубежные и отечественные исследователи, ученые и историки в области монголообразования, в том числе д-р Агнес Бирталан, президент МАМ, доктор Джек Уэтерфорд, автор книг «Чингисхан и поиски Бога» и «Чингисхан и создание современного мира», доктор философии и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Монголии, г-жа Борбала Анна Обрусански.

Международная ассоциация монголоведения (МАМ) — организация, которое согласовано и утверждено на международном уровне. Цель международной организации монголоведения это распространение сведении и новостей свзанных с монголоведением, издание научного журнала и серийных издании, организация и проведение научных конференции. Впервые в 1970 году был создан комитет под названием постоянный комитет международной конгрессии учёных монголоведов, которую спустя 20 лет с целью расширения круга деятельности и создания постоянного комитета в 1987 году участники из 36 государств, четырех международных организации и с участием представителя от имени Генерального секретаря ООН было утверждено решение о создании «Международной ассоциации монголоведов».

Согласно единогласно утвержденному указу Совета министров МНР о создании Международной ассоциации монголоведов под номером 107 1988 года был организован комитет секретарей МАМ и утвержден ее состав, зарплата. В связи с этим МАМ разработал и утвердил на очередной сессии программу где был указан её цель и направление. После демократической революций 1990 года согласно указу № 283 30 декабря 1992 года Правительством Монголии был утвержден статус МАМ согласно которому данная организация стала бюджетной и финансировалась государством.

МАМ и её комитет секретарей урегулировала деятельнсоть оранизации на международном уровне, и начиная с 1988 года стала издавать серийный бюллетень монголоведов News Information on Mongol Studies, а с 1990 года международный научный журнал Mongolica, издала более 40 трудов учёных как монгольских так зарубежных монголоведов. Также в комитете секретарей учёные монголоведы из Америки, Франций, Японий и Россий проводили научные исследования со сроком от полгода до года, где зарплату и затраты связанные с проживанием оплачивала от государственного бюджета. Также стала традицией организация и проведение международной конгрессий монголоведов. Ныне в МАМ-е более 400 зарубежных, отечественных более 100 членов, помимо этого установлено с более 40 зарубежными центрами монголоведения и передана этим организациям периодические журналы и издания, информации связанные с монголоведением. Цель и направление МАМ с одной стороны является проведение научных исследовании в сфере монголоведения, с другой стороны через научные труды распространять о национальной истории монголов, культуре, традиций, о реальном положении современного положения в зарубежье. В дальнейшем МАМ уделяет внимание на такие вопросы как о повышений авторитета организаций на международной арене, расширение изучении монгольской культуры на международном уровне, с этой целью уделяем внимание подготовке молодых кадров монголоведов в зарубежье, поддержке зарубежных центров монголоведов и научных трудов зарубежных учёных монголоведов.

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