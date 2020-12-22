CentralAsia (MNG) - Монгольский проект Aspire Mining может извлечь выгоду из-за отказа Китая от австралийского угля

Металлургическая угольная и инфраструктурная компания планирует экспортировать до 4 миллионов тонн коксующегося угля в Китай, как только будет запущен проект ОВООТ в Монголии.

Aspire Mining Ltd (ASX: AKM) (FRA: WKU) — единственная компания, зарегистрированная на ASX, которая имеет активы коксующегося угля в Монголии и может получить выгоду от недавной информации о том, что Китай отказывается от австралийского угля.

Компания владеет проектом мирового класса по добыче коксующегося угля ОВООТ в Монголии, и, несмотря на слухи о том, что Китай сосредоточен на энергетическом угле, на прошлой неделе компания испытала резкий скачок цен на акции, поскольку инвесторы ожидали полного запрета на уголь.

В прошлый понедельник цена акций компании составляла около 7,2 цента за акцию, и после того, как государственные СМИ Китая упомянули об ограничениях на австралийский уголь и переориентации на импорт из Монголии, Индонезии и России, цена акций выросла вдвое, прежде чем выровнялась на отметке 8,6 цента.

Китай недавно ввел тарифы на австралийские товары, включая вино, ячмень и говядину, а неофициальный запрет на уголь только усилил напряженность между двумя странами.

Угольный рынок в Монголии

Объемы экспорта монгольского коксующегося угля в Китай восстанавливаются после закрытия границы между двумя странами в начале года.

За шесть месяцев, закончившихся в июне 2020 года, Китай импортировал 7,2 миллиона тонн коксующегося угля из Монголии (на 56% меньше, чем в предыдущем году), в то время как импорт из Австралии вырос на 65% в годовом исчислении до 24 миллионов тонн. Однако ожидается, что к балансу второй половины года экспорт коксующегося угля из Монголии вернется к более нормальным уровням, в то время как экспорт из Австралии в Китай замедлится.

В сентябре 2020 года Монголия экспортировала 3,9 миллиона тонн в Китай, что составило 58% экспорта коксующегося угля Китая.

Напротив, Австралия в этом месяце экспортировала в Китай всего 2 миллиона тонн.

Первые новости о сокращении импорта австралийского угля были опубликованы в октябре, что поставило Aspire в идеальное положение для получения выгоды от любого увеличения монгольского экспорта в будущем.

Разработка проекта ОВООТ

Компания нацелена на раннюю добычу промытого коксующегося угля на первой стадии разработки проекта Ovoot, известного как План раннего развития ОВООТ(Ovoot Early Development Plan - OEDP).

Начало разработки связано с завершением окончательной оценки воздействия на окружающую среду (Definitive Environmental Impact Assessment - DEIA), на которую повлиял доступ к площадке для начала наземных работ, приостановленных из-за отсрочки встреч с местным сообществом из-за мер контроля COVID-19.

OEDP и предварительное технико-экономическое обоснование сосредоточены на грузовых и железнодорожных операциях с целью доставки до 4 миллионов тонн в год на конечные рынки в Китае и России.

Пробная отгрузка в сентябре

В течение сентябрьского квартала пробная партия коксующегося угля в количестве 3300 тонн была перевезена по железной дороге из существующей шахты в Монголии в город Улаанцав в Китае, который после обогащения будет доставлен по железной дороге в Таншань и порт Кафеидян.

Это важный целевой рынок для коксующегося угля ОВООТ, поскольку компания планирует перевозить коксующийся уголь с участка добычи на подъездную железную дорогу в городе Эрдэнэт.

Хорошие финансовые перспективы

В конце сентябрьского квартала компания была полностью обналичена с остатком денежных средств в размере 38,5 млн австралийских долларов для финансирования развития проекта ОВООТ и отсутствием долгов.

Такие хорошие финансовые перспективы частично связаны с размещением в сентябре 2019 года на сумму 33,5 миллиона долларов, в результате которого основной монгольский акционер Цэрэнпунцаг Цэрэндамба увеличил свою долю до 51% и стратегически изменил позицию Aspire в качестве компании под руководством Монголии.

Примечательно, что цена размещения составляла 2,1 цента за акцию, а с консолидацией акций 10 к 1 19 декабря — сегодняшняя цена размещения составляет эквивалент 21 цента, что существенно выше текущей цены акций.

Обязательства по финансированию до производства

Кроме того, финансовая поддержка гарантирована благодаря тому, что Цэрэнпунцаг Цэрэндамба предоставил письмо о намерениях относительно предоставления корпоративной гарантии на сумму до 100 миллионов долларов для поддержки будущего финансирования проекта для OEDP и пропорциональных вкладов в акционерный капитал для сохранения 51% -ной доли в Aspire вместе со всеми акционерами. для финансирования производства ОВООТ.

Компания уверена, что разработка проекта по добыче коксующегося угля Ovoot позволит Aspire воспользоваться всеми преимуществами перехода из Китая от австралийского угля.

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