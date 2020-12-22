Kerry Logistics Network запускает новые продукты для автомобильных грузоперевозок в Монголию

CentralAsia (MNG) - Kerry Logistics Network Limited («Kerry Logistics Network»; биржевой код 0636.HK) запустила новые продукты для мультимодальных перевозок в Монголию через своего члена Globalink Logistics, чтобы предложить клиентам альтернативные решения для изучения неиспользованного рыночного потенциала. Новейшие продукты охватывают мультимодальные перевозки автомобильным, железнодорожным и морским транспортом для сухих грузов с контролируемой температурой между Северной Америкой, Европой и не имеющей выхода к морю Монголией, через Рижский свободный порт, Латвия, в странах Балтии. Присоединение Латвии к глобальной сети Kerry Logistics Network расширило ее охват до 59 стран. В центре новых предложений — центр консолидации Globalink Riga Consolidation Hub, которым управляет Globalink Logistics. Новые услуги предполагают сбор грузов с помощью мультимодальных решений с коротким сроком доставки в 1–4 дня из всех крупных европейских городов, которые будут консолидированы в хабе Балтии, а затем доставлены прямым железнодорожным транспортом в Улан-Батор, Монголия, с минимальным временем ожидания. Железная дорога — наиболее эффективный вид транспорта для перевозки грузов в Монголию, не имеющую выхода к морю, и обратно.

Уильям Ма, управляющий директор группы Kerry Logistics Network, сказал: «Новые услуги значительно повышают рентабельность фрахта и разнообразие решений в Монголию для наших клиентов. Чтобы получить доступ к Монголии, не имеющей выхода к морю, наши сильные возможности по железнодорожным грузоперевозкам в Центральной и Восточной Азии дают нам неоценимое преимущество. Кроме того, наш грузовой хаб в Риге, находящийся под управлением Globalink Baltics, играет незаменимую роль в обогащении нашего портфеля услуг на евразийском грузовом маршруте. Это новое дополнение к нашим объектам в Европе будет иметь все большее значение как связующее звено между Европой и Азией и позволит нам еще больше укрепить наше присутствие в регионе».

Сиддик Хан, генеральный директор Globalink Logistics, сказал: «Наш консолидирующий центр в Рижском свободном порту является важным звеном в цепочке поставок грузов между Европой, Северной Америкой, странами СНГ и Монголией. В то время, когда растет спрос на логистику с контролируемой температурой, новые автомобильные и железнодорожные грузовые перевозки соответствуют всем требованиям в качестве идеальной альтернативы, опираясь на опыт и развитую сеть Globalink в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии для восполнить пробелы на рынке».

Команда Kerry Logistics Network по железнодорожным грузоперевозкам может похвастаться собственными техническими возможностями для предложения экономичных мультимодальных транспортных решений для контейнерных, крупногабаритных и проектных грузов в Монголию. Для товаров, чувствительных к температуре, и дорогостоящих продуктов, таких как фармацевтические препараты и морепродукты, доступна опция маршрутных поездов с рефрижераторными контейнерами.

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