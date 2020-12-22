Визовый центр защитит интересы монголов, проживающих за рубежом

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании 18 декабря парламент обсудил проект новой редакции Закона о правовом статусе иностранных граждан.

Председатель рабочей группы Ц.Сэргэлэн сказал: «В целях совершенствования визового режима Монголии в законопроекте изложены правила по приведению монгольских виз в соответствие с международными стандартами, такими как выдача виз на пограничных переходах, выдача электронных виз, работа визовых центров, продление виз и отмена некоторых виз. Чтобы разнообразить и увеличить количество категорий виз, была изменена строгая классификация виз, позволяющая правительству устанавливать визовые требования в соответствии с визовыми правилами».

Это позволит правительству оперативно и гибко решать визовые вопросы, своевременно в соответствии с международными стандартами, требованиями и обстоятельствами, считает инициатор закона.

Законопроект предусматривает регистрацию иностранных граждан, пересекающих границу Монголии по отпечаткам пальцев и личным данным при пересечении границы. Инициаторы законопроекта считают, что создание визового центра — лучшее решение для быстрого оказания визовых услуг иностранцам, направляющимся в Монголию, и защиты интересов монголов, проживающих за рубежом.

Ц.Сэргэлэн отметил, что правовая база для системы предотвращения потенциальных опасностей была изменена за счет заблаговременного получения информации от авиапассажиров, а также обмена и анализа информации с государственными органами. «Система будет внедрена в соответствии с рекомендациями Совета Безопасности ООН. В настоящее время ведутся работы по установке в новом аэропорту технологии для внедрения интегрированной системы регистрации с использованием неперекрывающихся человеческих данных. Поскольку в Монголии нет программы, сигнализирующей об истечении срока действия визы, в рамках совместной программы Главного управления по охране границ и Иммиграционного агентства Монголии официальные лица вручную проверяют каждого человека и выявляют владельцев виз с истекшим сроком действия».

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