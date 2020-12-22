Парламент Монголии обсудил проект закона о гуманитарном образовании

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании 18 декабря парламент страны обсудил законопроект о гуманитарном образовании и поддержал его передачу в соответствующий постоянный комитет для первоначального обсуждения.

Независимый депутат Н.Алтанхуяг сказал: «В нем говорится, что этика — это доктрина. Такого не должно быть в законе. Есть вещи, которые не могут быть определены законом. Этот вопрос отдельным законом не урегулирован. Некоторые инициативы могут быть включены в действующее законодательство. У нас много работы».

Инициатор закона Б. Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что, несмотря на то, что этика регулируется Законом об образовании, результаты стали предметом озабоченности людей. Поэтому было сочтено необходимым включить его в закон, сказал он.

Депутат Ц. Мөнх-Оргил сказала: «Сектор образования игнорирует вопрос человеческого развития. Основная цель Закона об образовании — дать образование детям. В реальной жизни нашим детям сложно понимать других людей».

Депутат С.Ганбаатар выразил свою поддержку и сказал, что должен быть независимый закон.

Инициаторы закона заявили, что гуманитарное образование продвигает и развивает такие человеческие ценности, как искренность, сострадание, честность, дисциплина, уважение, забота и терпение. По их словам, он направлен на поощрение экологичности, патриотизма и участия.

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