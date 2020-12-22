ЕС поддержит преобразование сектора занятости Монголии посредством технической помощи с агентствами ООН

CentralAsia (MNG) - Европейский Союз выделил правительству Монголии первые 16 миллионов евро, которые являются частью программы бюджетной поддержки в размере 50,8 миллиона евро, подписанной ЕС и правительством Монголии в мае 2020 года.

В рамках этой программы запускается новый проект «Бюджетирование с учетом ЦУР для преобразования занятости в Монголии», который дополняет усилия правительства Монголии по решению социально-экономических проблем, связанных с COVID-19. Проект направлен на поддержку занятости и продвижение достойной работы, а также на улучшение систем управления государственными финансами через бюджетные инициативы, ориентированные на результаты, как прямой вклад в достижение Целей в области устойчивого развития.

Проект будет работать с Министерством финансов, Министерством труда и социальной защиты, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности. Он будет реализован ПРООН в Монголии в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Международной организацией труда в течение 3,5 лет.

Траян Христеа, посол ЕС в Монголии, подчеркнул, что программа прямой бюджетной поддержки является эффективным механизмом, который увязывает помощь ЕС в области развития с программой реформирования социального сектора Монголии. В дополнение к бюджетному финансированию он дает правительству Монголии дополнительное финансовое пространство для реализации его приоритетов в области развития с целью улучшения жизни монгольского народа в трудные времена COVID-19. «Грант ЕС также будет способствовать созданию рабочих мест и достойной работы, особенно для молодежи и уязвимых групп, и предназначен для дальнейшей помощи правительству Монголии в укреплении его управления доходами для обеспечения инклюзивного и устойчивого роста», - отметил Траян Христеа.

Поскольку уровень бедности колеблется на уровне 28,4% (2018 г.), а еще 15% - чуть выше уровня бедности, рост неравенства является одной из основных проблем в Монголии, еще более подпитываемой безработицей, особенно во времена COVID-19, поскольку она вызывает значительная нагрузка на бизнес и сектор занятости. Разнообразные последствия пандемии грозят не только замедлением, но и сворачиванием достижений Монголии в достижении ЦУР к 2030 году, создавая беспрецедентную необходимость в укреплении усилий всех заинтересованных сторон в направлении ЦУР.

«ПРООН в Монголии приветствует переход Монголии к системам планирования, составления бюджета, мониторинга и оценки, а также отчетности, основанных на фактических данных и ориентированных на результат. Мы также хотели бы поблагодарить Европейский Союз за эту возможность сотрудничать в важнейшей области занятости, уделяя особое внимание молодежи, людям с ограниченными возможностями, женщинам и сельскому населению», - заявила Элейн Конкиевич, постоянный представитель ПРООН в Монголии.

ПРООН в Монголии по-прежнему привержена работе со всеми заинтересованными сторонами в целях увеличения занятости и продвижения достойной работы в Монголии путем поддержки эффективного, подотчетного и оперативного предоставления государственных услуг в секторе труда и занятости; поддержка модернизации системы управления государственными финансами Монголии и укрепление институционального потенциала в стране», - сказала она.

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