Куба и Монголия отмечают 60-летие дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) - Куба и Монголия 21 декабря подтвердили свою дружбу, солидарность и волю к расширению двустороннего сотрудничества в области здравоохранения, биотехнологии, сельского хозяйства, образования и спорта в связи с 60-й годовщиной установления дипломатических отношений.

Мероприятие проходило в штаб-квартире Министерства иностранных дел Кубы в присутствии главы ведомства Бруно Родригеса и посла Монголии Батцэцэг Шагдар, среди других гостей.

Заместитель министра иностранных дел Кубы Анайанси Родригес сказал на церемонии, что последние шесть десятилетий, начиная с 7 декабря 1960 года, характеризовались непрерывными узами дружбы и сотрудничества.

Она особо отметила визит в Улан-Батор в 1970 году тогдашнего министра революционных вооруженных сил Рауля Кастро, когда нынешний первый секретарь Коммунистической партии Кубы провел плодотворные встречи с высшими властями Монголии и объявил о создании Ассоциации дружбы Куба-Монголия под председательством национального поэта Николаса Гильена.

Родригес с особым удовлетворением вспомнил официальные визиты на Кубу (1972 г.) тогдашнего президента Совета министров Монголии Ю. Цэдэнбала, а также недавний, в сентябре 2016 г., визит тогдашнего президента Цахиагийна Элбэгдоржа.

Батцэцэг Шагдар рассказала о своей 10-месячной работе на Кубе и сказала, что взаимное доверие и дружба являются основой кубино-монгольских отношений и сотрудничества.

Она заверила, что всегда будет ценить то, что она называет патриотическими, героическими, открытыми, живыми и благородными людьми Кубы, и города, украшенные смесью архитектурных стилей.

Бруно Родригес и Батцецег Шагдар отметили памятную почтовую марку с изображением, напечатанную 10 лет назад при поддержке кубинского министерства связи, и которая теперь увековечена в филателистическом наследии Кубы.

Марка имеет тираж 66 245 экземпляров и воспроизводит кубинскую лютню и монгольскую скрипку морин хуур, а две руки переплетаются, символизируя дружбу между двумя странами.

В конце мероприятия Батцэцэг сказала Prensa Latina, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга недавно выразил свои самые искренние пожелания дальнейшего укрепления доверия и дружбы, составляющих основу двусторонних отношений.

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