В Туркменистане от COVID-19 умер заслуженный тренер, - СМИ

CentralAsia (TM) - По данным источников turkmen.news, от коронавируса скончался заслуженный тренер по теннису Имам Акыев, проживавший в Лебапском велаяте. В многопрофильном госпитале Туркменабада закрывают переполненные блоки, а учителям неофициально рекомендуют снять своих детей со школьных занятий.

Сообщается, что Имаму Акыеву было около 60 лет, он скончался 13 декабря. Акыев в прошлом был директором спортшколы, потом вышел на пенсию, но продолжал заниматься любимым делом.

В большинстве случаев имена погибших от коронавиируса остаются неизвестными. Акыев стал 43-м гражданином Туркменистана, смерть которого от COVID-19 turkmen.news удалось достоверно подтвердить.

Источники в Туркменабаде сообщают, что ситуация с коронавирусом ухудшается. С декабря сотрудники Министерства национальной безопасности начали просматривать все записи камер видеонаблюдения из больниц, чтобы не допустить утечки в независимые СМИ фотографий очередей у кабинетов пульмонологов. В многопрофильном госпитале закрыли блок «Ч», переполненный пациентами, и планируют закрыть еще один (какой — источники не уточняют). По информации радио «Азатлык», один из блоков больницы уже закрывался в июле. Потом был временно закрыт весь госпиталь. Позднее заболеваемость пошла на спад, но сейчас вновь резко выросла.

Педагогов школ Лебапского велаята в связи с ростом заболеваемости негласно предупреждают, чтобы они не отправляли собственных детей на занятия. Официально карантина в школах нет, но дети многих учителей пропускают по два-три дня в неделю. Педагоги закрывают на это глаза и не отмечают отсутствие в журналах. Схожая ситуация сложилась в детсадах. Проверки посещаемости школ и детсадов сейчас не проводятся.

Медики, которые в курсе ситуации, предупреждают своих родных и знакомых, чтобы те опасались инфекции.

Власти Туркменистана по-прежнему отрицают наличие COVID-19 в стране. На днях посол Великобритании в Туркменистане Хью Стэнли Филпотт открыто заявил в Twitter, что переболел коронавирусом. А вдова советника по религиозным вопросам посольства Турции в Туркменистане Кемаля Учкуна, умершего от COVID-19 7 июля, пожаловалась в прокуратуру на турецких чиновников, которые не организовали своевременную эвакуацию дипломата на родину. Адвокат Ахмет Башчи, представляющий интересы вдовы, назвал наличие инфекции в Туркменистане «общеизвестным фактом». Власти Туркменистана никак не комментируют эти события.