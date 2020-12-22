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  22 декабря 2020
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Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 1000

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 12 357 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 13 новых случаев заражения в Улан-Баторе. Об этом 22 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Кроме того, за сутки 32 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1006 человек, из них 541 пациент полностью выздоровел, 456 стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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