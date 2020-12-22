Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 13 тысячам

- Таджикистан, общество
- 9:39, 22 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за сутки 42 человека были выписаны из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не выявили.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 12 998 человек, из них выздоровели 12 455 пациентов или 95,8% инфицированных, скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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