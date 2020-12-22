Журналист Абдукарим Мирзаев не будет депортирован из Турции, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Журналист и режиссер Абдукарим Мирзаев, задержанный местной полицией в Стамбуле, не будет депортирован из Турции. Об этом сообщает онлайн-канал Мирзаева Registan TV со ссылкой на информацию Миграционной службы Стамбула.

Коллеги Мирзаева заявили, что его освобождение - «вопрос времени».

Абдукарим Мирзаев, 38-летний аспирант университета Кастамону в Турции, был арестован 11 декабря этого года. Сообщается, что он был арестован за «общение с подозреваемыми по телефону».

Комментируя эту информацию, Генеральная прокуратура Узбекистана отрицает причастность Ташкента к аресту Мирзаева в Турции. Генпрокуратура заявила, что в Узбекистане против него не возбуждено уголовное дело и он не находится в розыске.

Во время своего пребывания в Узбекистане Абдукарим Мирзаев работал на телеканалах «Пойтахт», «Замин», «Ёшлар» и «Узбекистан». А.Мирзаев, который в последнее время проживает в Турции, размещал на YouTube видеоролики со своим участием по религиозным, философским и социальным вопросам.