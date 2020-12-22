На утро 22 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 739 человек. Всего — 147 975

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 106;
- город Алматы - 80;
- Восточно-Казахстанская область - 75;
- Павлодарская область - 68;
- Костанайская область - 65;
- Атырауская область - 62;
- Северо-Казахстанская область - 62;
- Акмолинская область - 56;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Алматинская область - 40;
- Карагандинская область - 34;
- Мангистауская область - 17;
- Жамбылская область - 10;
- город Шымкент - 5;
- Актюбинская область - 5;
- Туркестанская область - 5;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 147 975 случаев коронавируса.