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  22 декабря 2020
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На утро 22 декабря в Казахстане коронавирус выявлен у 739 человек. Всего — 147 975

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 739 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 декабря сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 106;

- город Алматы - 80;

- Восточно-Казахстанская область - 75;

- Павлодарская область - 68;

- Костанайская область - 65;

- Атырауская область - 62;

- Северо-Казахстанская область - 62;

- Акмолинская область - 56;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Алматинская область - 40;

- Карагандинская область - 34;

- Мангистауская область - 17;

- Жамбылская область - 10;

- город Шымкент - 5;

- Актюбинская область - 5;

- Туркестанская область - 5;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 147 975 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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