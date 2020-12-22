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  22 декабря 2020
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В Узбекистане известного певца заключили под стражу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней

CentralAsia (UZ) -  Жасур Умиров заключён под стражу за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщила прокуратура Самаркандской области.

Насилие над 16-летней ученицей лицея певец совершил в начале июня текущего года. Оказалось, что Умиров познакомился с девушкой по интернету, потом пригласил саму пострадавшую и ее подругу домой, напоил их алкоголем, а затем совершил надругательство.

Заявление об изнасиловании от девушки отказались принимать в ОВД Каттакурганского района «из-за отсутствия признаков преступления в действиях Ж. У. и других». Уже после дополнительной доследственной проверки 9 октября 2020 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 118 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

Сам Жасур все отрицает и говорит, что возможно девушку изнасилование его друзья, которые на тот момент находились в том доме. Также артист рассказывает, что отец потерпевшей якобы вымогал певца дом за молчание.

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