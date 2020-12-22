ФСБ назвала расследование Навального провокацией

Алексей Навальный

CentralAsia (KG) - В российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) заявили, что телефонный разговор Навального с сотрудником ФСБ, который фигурирует в расследовании CNN об отравлении оппозиционера, — подделка и провокация, которую нельзя осуществить без помощи иностранных спецслужб.

Опубликованная Алексеем Навальным запись телефонного разговора с человеком, который якобы является сотрудником ФСБ и причастен к его отравлению, — это подделка, заявили в Центре общественных связей спецслужбы, впервые прокомментировав обвинения в покушении на оппозиционера.

«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — заявили в ФСБ. В ЦОСе также сообщили, что начали проверку, по результатам которой «будет дана процессуальная оценка».

В ФСБ назвали опубликованное расследование отравления оппозиционного политика «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников». В ЦОС ФСБ уверяют, что это не было бы возможно без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб.

21 декабря Навальный заявил, что связался по телефону с Константином Кудрявцевым, упомянутым в расследовании CNN, The Insider и Bellingcat. Он, по версии авторов расследования, мог участвовать в отравлении оппозиционера. Навальный опубликовал запись разговора с ним. На записи оппозиционер представляется помощником секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева Максимом Сергеевичем Устиновым и заявляет, что пишет отчет для руководства.

Его собеседник заявил, что участники операции «обработали» одежду политика так, чтобы «не было следов там, ничего такого». В ответ на вопрос, почему Навальный выжил, его собеседник сказал: «Вот видите, стечение обстоятельств… Это тот самый такой вот плохой фактор, который в нашей работе, да, может быть», — и связал это с действиями врачей скорой и посадкой самолета.

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