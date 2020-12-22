Президенты Узбекистана и Туркменистана провели телефонный разговор

CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 декабря провел телефонный разговор с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба главы государства.

Лидеры выступили за активизацию деятельности совместной Межправительственной комиссии для продвижения новых проектов промышленной кооперации.

Особое внимание было уделено продолжению активных контактов в области культуры, образования и здравоохранения, с организацией в обеих странах совместных мероприятий и форумов с широким участием известных национальных деятелей искусства и науки.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Глава государства поддержал инициативу президента Туркменистана о проведении Ашхабадской конференции высокого уровня, организуемой в рамках Международного года мира и доверия. Достигнута договоренность об участии делегации Республики Узбекистан в предстоящем мероприятии.