Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

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- 10:06, 22 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation заявила, что приостановит работу на своих заводах в Великобритании и Франции из-за логистических сбоев, вызванных недавним закрытием границ из-за нового штамма коронавируса в Европе.
Как сообщает агентство Киодо, заводы должны были закрыть с четверга на период Рождества и Нового года, но дата была перенесена.
Заводы Toyota в Великобритании будут закрыты со вторника и среды, а сборочный завод во Франции — во вторник днем.
Компания заявила, что, хотя некоторые запасы остаются, есть опасения, что закрытие границы может повлиять на поставки.
Франция закрыла границу для движения с Великобританией на 48 часов с полуночи воскресенья, опасаясь нового штамма коронавируса. По сообщениям местных СМИ, это вызвало большие пробки вокруг порта Дувр.
Более 40 стран и территорий решили ввести жесткие ограничения на поездки в Великобританию и обратно из-за нового типа коронавируса, распространяющегося в Королевстве.