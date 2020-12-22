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  22 декабря 2020
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Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

CentralAsia (CA) -  Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Corporation заявила, что приостановит работу на своих заводах в Великобритании и Франции из-за логистических сбоев, вызванных недавним закрытием границ из-за нового штамма коронавируса в Европе.

Как сообщает агентство Киодо, заводы должны были закрыть с четверга на период Рождества и Нового года, но дата была перенесена.

Заводы Toyota в Великобритании будут закрыты со вторника и среды, а сборочный завод во Франции — во вторник днем.

Компания заявила, что, хотя некоторые запасы остаются, есть опасения, что закрытие границы может повлиять на поставки.

Франция закрыла границу для движения с Великобританией на 48 часов с полуночи воскресенья, опасаясь нового штамма коронавируса. По сообщениям местных СМИ, это вызвало большие пробки вокруг порта Дувр.

Более 40 стран и территорий решили ввести жесткие ограничения на поездки в Великобританию и обратно из-за нового типа коронавируса, распространяющегося в Королевстве.

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