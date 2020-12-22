За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 132 427 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 16 315;
- Алматы - 16 254;
- Восточно-Казахстанская область - 14 068;
- Атырауская область - 11 813;
- Карагандинская область - 11 046;
- Западно-Казахстанская область - 7765;
- Северо-Казахстанская область - 7128;
- Павлодарская область - 6703;
- Костанайская область - 6699;
- Алматинская область - 5612;
- Акмолинская область - 5581;
- Шымкент - 5285;
- Жамбылская область - 4409;
- Актюбинская область - 3490;
- Туркестанская область - 3472;
- Кызылординская область - 3287.
Коронавирус в Казахстане
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