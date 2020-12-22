За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 132 427 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 315;

- Алматы - 16 254;

- Восточно-Казахстанская область - 14 068;

- Атырауская область - 11 813;

- Карагандинская область - 11 046;

- Западно-Казахстанская область - 7765;

- Северо-Казахстанская область - 7128;

- Павлодарская область - 6703;

- Костанайская область - 6699;

- Алматинская область - 5612;

- Акмолинская область - 5581;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4409;

- Актюбинская область - 3490;

- Туркестанская область - 3472;

- Кызылординская область - 3287.

Коронавирус в Казахстане

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