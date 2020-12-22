[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровел 821 пациент
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 821 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 132 427 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 16 315;

- Алматы - 16 254;

- Восточно-Казахстанская область - 14 068;

- Атырауская область - 11 813;

- Карагандинская область - 11 046;

- Западно-Казахстанская область - 7765;

- Северо-Казахстанская область - 7128;

- Павлодарская область - 6703;

- Костанайская область - 6699;

- Алматинская область - 5612;

- Акмолинская область - 5581;

- Шымкент - 5285;

- Жамбылская область - 4409;

- Актюбинская область - 3490;

- Туркестанская область - 3472;

- Кызылординская область - 3287.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Монголии лазерная литотрипсия используется в лечении камней в почках и мочевыводящих путях
  • Куба и Монголия отмечают 60-летие дипломатических отношений
  • В Узбекистане утонули 65-летний мужчина и его внук, решивший свести счёты с жизнью


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com