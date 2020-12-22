Главы МИД Узбекистана и России обсудили предстоящий визит Мирзиёева в РФ

CentralAsia (UZ) - Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили 21 декабря в Москве подготовку к визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов".

Лавров и Камилов подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением коронавируса, - отметили в дипведомстве.

"В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.