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  22 декабря 2020
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Главы МИД Узбекистана и России обсудили предстоящий визит Мирзиёева в РФ

CentralAsia (UZ) -  Министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов обсудили 21 декабря в Москве подготовку к визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам внешнеполитического взаимодействия, ключевым темам международной и региональной повесток дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрен ход подготовки государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Российскую Федерацию. В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов".

Лавров и Камилов подтвердили настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением коронавируса, - отметили в дипведомстве.

"В этом контексте министры сверили перечень планируемых к подписанию межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. Подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества по линии МИД двух стран, включая взаимную поддержку в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

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